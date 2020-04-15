Более 7% сотрудников в России работают на «удалёнке»

https://static.news.ru/photo/71000332-7f2a-11ea-af51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/ZB/Global Look Press

В настоящее время примерно 7,5% работающих граждан России трудятся в удалённой форме. Об этом 15 апреля на совещании президента страны с членами правительства сообщил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По словам руководителя ведомства, результаты мониторинга по стране показывают, что всё больше российских предприятий стали активно использовать возможности удалённой занятости сотрудников.

По словам Котякова, в стране с начала апреля ввели упрощённый режим для получения больничного листа. Он действует для трудоустроенных граждан старше 65 лет.

Все необходимые для этого сведения Фонд социального страхования получает от работодателей без участия самого человека. Больничные оформляются дистанционно, сразу на две недели. На данный момент этой возможностью воспользовались более 530 тысяч россиян, — заявил министр на совещании, трансляцию которого вёл телеканал «Россия 24».

Как ранее писал NEWS.ru, президент страны Владимир Путин обратилсяк главе Минтруда РФ Антону Котякову с поручением внимательно следить за соблюдением трудовых прав россиян, переведённых на удалённую работу.