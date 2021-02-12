Более 65% месячной нормы осадков выпало в Москве

https://static.news.ru/photo/260967be-6dbe-11eb-8ee6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный снегопад, который обрушился на столичный регион, принёс 65% месячной нормы осадков.

По словам представителя городского метеобюро, соответствующие данные были получены с главной метеостанции на ВДНХ в 06:00.

Прирост осадков в Москве за ночь превысил 40% месячной нормы, за весь период снегопада — 65%, — уточнил он.

Синоптик добавил, что в ночь на субботу в столице выпало 15 мм осадков, а с начала снегопада — 24 мм.

Специалисты предупредили, что снегопад ослабнет только к 15:00 субботы, полностью прекратится к вечеру воскресенья. Норма осадков для города в феврале — 36 мм, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Гидрометцентр РФ опубликовал штормовое предупреждение об аномальных холодах в Центральном федеральном округе. После нескольких дней снегопадов в центр европейской части России придут морозы.

Март в Москве будет прохладным. В столичном регионе среднемесячная температура будет составлять 2,2 градуса выше нуля.