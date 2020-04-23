Более 600 пациентов находятся на лечении в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/e5d80ffe-85f3-11ea-93a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свыше 600 пациентов в настоящее время проходят лечение в больнице посёлка Коммунарка в Новой Москве. У 408 из них выявлен коронавирус.

Диагноз «пневмония» поставлен 603 пациентам из 604. В реанимацию помещены 56 человек, из которых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 28.

За последние сутки в больницу поступили 75 человек, были выписаны 73, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача Дениса Проценко.

Ранее NEWS.ru писал, что от коронавируса скончался один из врачей больницы в Коммунарке. Заражение вызвало у медика тяжёлую двустороннюю пневмонию, коллегам спасти его не удалось.

В России зафиксировано 62,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,8 тысячи человек, умерли 555.

В мире насчитывается более 2,6 млн инфицированных. Скончались более 183 тысяч человек, выздоровели свыше 713 тысяч.