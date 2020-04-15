Более 530 тысяч россиян старше 65 лет получили больничный на карантине

https://static.news.ru/photo/216b3268-7f22-11ea-9d32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Электронные больничные из-за нахождения на карантине получили более 530 тысяч работающих россиян старше 65 лет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, с начала апреля для работающих россиян старше 65 лет в стране действует упрощенный порядок оформления больничных для обеспечения самоизоляции. Они оформляются дистанционно на две недели, после этого люди получают оплату больничного, не дожидаясь его закрытия.

Такой возможностью уже воспользовались более 530 тысяч человек, — заявил Котяков, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что российские власти направят 65 млрд рублей на выплату пособий и оплату больничных: 30 млрд получат россияне, обратившиеся в центры занятости, 35 млрд выделено на больничные.

Ранее российские банки выдали бизнесу около 500 млн займов на беспроцентные кредиты для выдачи зарплат.