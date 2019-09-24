МЧС России в рамках реорганизации до конца года ликвидирует как юридические лица 578 своих учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.
До конца года подлежат ликвидации 578 учреждений МЧС России — часть пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения, — цитирует сообщение ТАСС.
С 2020 года Министерство переведёт территориальные структуры на новую организационно-штатную структуру.
Как писал News.ru, реорганизация структуры МЧС началась в начале 2017 года. К концу 2018 года ведомство обещало упразднить все свои региональные центры и завершить переход с четырёхуровневой на трёхуровневую систему управления, предполагающую связку «министерство — субъект Федерации — пожарно-спасательный гарнизон». Первыми были упразднены Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный региональные центры. Их полномочия передали оставшимся Центральному, Южному, Сибирскому и Северо-Западному.