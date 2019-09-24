Адвокат Татьяна Прилипко, которая защищает интересы четвёртого фигуранта дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александра Протасовицкого, подтвердила, что суд перенёс рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) её клиента. Она сообщила, что слушание состоится 1 октября.

При этом юрист отметила, что судья приняла такое решение из-за опоздания второго брянского адвоката Протасовицкого. Он выносил решение об отложении ровно в тот момент, когда коллега вошёл в зал. Я...