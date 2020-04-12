Более 500 пациентов находятся на лечении в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/bf0443be-7c86-11ea-a992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На лечении в медцентре в Коммунарке находятся 503 человека. Об этом заявил главврач медицинского учреждения Денис Проценко. По его словам, почти 60% из них — пациенты с коронавирусом.

Он отметил, что 52 человека помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии, из них 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Всего за минувшие сутки в больницу поступило 49 пациентов, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что третий пациент, победивший инфекцию, выписан из больницы в Барнауле. Об этом рассказали в оперативном штабе Алтайского края. В общей сложности в регионе число заразившихся COVID-19 составляет 34 человека, включая троих детей. Пять случаев заболевания было выявлено за последние сутки. Под наблюдением врачей в Алтайском крае находятся 895 человек, в том числе девять иностранцев.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли 106.