Более 500 пациентов находятся на лечении в Коммунарке

На лечении в медцентре в Коммунарке находятся 503 человека. Об этом заявил главврач медицинского учреждения Денис Проценко. По его словам, почти 60% из них — пациенты с коронавирусом.
Он отметил, что 52 человека помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии, из них 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Всего за минувшие сутки в больницу поступило 49 пациентов,
Ранее NEWS.ru писал, что третий пациент, победивший инфекцию, выписан из больницы в Барнауле. Об этом рассказали в оперативном штабе Алтайского края. В общей сложности в регионе число заразившихся COVID-19 составляет 34 человека, включая троих детей. Пять случаев заболевания было выявлено за последние сутки. Под наблюдением врачей в Алтайском крае находятся 895 человек, в том числе девять иностранцев.
В России, согласно последним данным, зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли 106.
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