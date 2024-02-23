Более 500 млн данных о россиянах утекли в Сеть из-за одного инцидента Роскомнадзор: один инцидент привел к утечке в Сеть 500 млн записей о россиянах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала 2024 года в Сеть утекли более 510 млн записей о россиянах, рассказал ТАСС замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. При этом полмиллиарда из них были скомпрометированы в результате одного инцидента.

Ведомство на сегодня продолжает расследование по факту слива персональных данных. Количество случаев утечки информации, если сравнивать 2022 и 2023 годы, возросло, однако их объем уменьшился.

А в этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год, — отметил Вагнер.

Ранее директор по безопасности «СберКоруса» Иван Дмитриев заявил, что хакеры под видом банков просят ввести ПИН-код от электронной подписи (ЭП) или передать сертифицированный носитель ключа — токен. Так они получают доступ к ЭП и в дальнейшем используют его в мошеннических схемах: от фишинга до взлома аккаунтов и кражи личных данных.

До этого эксперт в области безопасности Александр Власов предупредил, что для защиты своего смартфона от вирусов пользователям не рекомендуется открывать неизвестные ссылки. Даже если письмо пришло от знакомого, лучше перезвонить ему и спросить, что он отправил. Кроме того, добавил специалист, важно с осторожностью подключаться к общедоступным Wi-Fi сетям.