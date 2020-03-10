https://static.news.ru/photo/ba0241de-62e8-11ea-86d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зрители парада Победы на Красной площади в Москве увидят пять типов танков среди прочей участвующей в праздничном мероприятии техники. Откроют прохождение механизированной колонны исторические образцы времён Великой Отечественной войны Т-34-85.

Как уточняет пресс-служба Министерства обороны РФ, всего по главной площади столицы России 9 мая пройдут более 50 танков. Современные образцы, стоящие на вооружении российской армии, будут представлены Т-72Б3, оборудованными комплексами допзащиты. Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв» впервые в истории пройдут в парадном строю. Также гости парада увидят танки Т-14 «Армата».

Ранее, как передавал NEWS.ru, Минобороны анонсировало участие в параде Победы тяжёлых огнемётных систем «Тосочка». Техника уже доставлена в подмосковное Алабино и вскоре примет участие в репетициях парада.