https://static.news.ru/photo/c66bcb3a-735e-11ea-a850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией провели опрос, в результате которого выяснилось, что более половины россиян встревожены из-за того, как развивается ситуация с распространением COVID-19.

Отмечается, что 20% испытывают по этому поводу сильную тревогу. Как сообщили сотрудники ИЦК, каждый пятый респондент заявил, что ситуация с коронавирусом никак не влияет на его мироощущение и настроение.

В настоящей панике из-за нынешнего положения в связи с COVID-19 пребывают 2–6% опрошенных россиян.

В целом от 50 до 60% респондентов признались, что немного встревожены текущим положением дел. Лишь небольшая часть находится в настоящей панике, — сообщается на сайте информационного центра.

Сотрудники ИЦК подчеркнули, что в общей сложности в опросе приняли участие более девяти тысяч человек.

К 31 марта в России заражены 2337 человек. Жертвами нового типа коронавирусной инфекции, по последним данным, стали 18 человек. 124 пациентам удалось справиться с болезнью и выписаться из стационаров. Москва продолжает оставаться лидером по числу подхвативших коронавирусную инфекцию. В столице сейчас выявлено уже 387 новых случаев заболевания. Всего в мире COVID-19 заразились более 800 тысяч человек, более 38 тысяч умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, среди россиян существует заблуждение, что алкоголь поможет в дезинфекции от коронавирусной инфекции, отметили представители экспертно-аналитического центра «Трезвая Россия». Так, 69% опрошенных считают, что внутреннее потребление алкоголя способствует снижению риска заболеваний. Лишь 5% граждан планируют использовать алкоголь в качестве антисептика.