Более 50% работодателей не будут вакцинировать сотрудников

https://static.news.ru/photo/43aaef2a-35ad-11eb-9f41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большая часть работодателей в РФ не собираются вакцинировать своих сотрудников. 36% заявили, что прививка — это бесполезная трата денег, 23% уверены в минимальном риске заражения своих сотрудников.

Ещё 18% опрошенных руководителей признали, что у предприятия нет денег на вакцину, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование портала HeadHunter.ru.

Всего 15% ответили на вопрос о прививках утвердительно, и 75% из них выступили за тотальную вакцинацию всех работников компании.

Среди предприятий, на которых сотрудники вынуждены контактировать с людьми, только 8% закупят прививки.

Ранее NEWS.ru писал, что западные страны были по-настоящему поражены вакциной от коронавируса «Спутник V», созданной в России. Журналист Жак Шустер в своей статье для немецкого издания Welt сравнил выпуск препарата с первым запуском в космос искусственного спутника Земли. По его мнению, с 1957 года, когда это произошло, русские ничем особо не могли похвастаться на научно-техническом поприще.