Более 40% вакцинированных от COVID-19 в Москве старше 60 лет

https://static.news.ru/photo/38f0c8aa-54bd-11eb-a126-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Возраст 42% привившихся от коронавируса в Москве в рамках программы вакцинации горожан превышает 60 лет, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что люди этого возраста входят в основную группу риска, так как именно ни чаще всего переносят COVID-19 в тяжёлой форме.

Мы благодарим горожан старшего возраста, что они ответственно относятся к своему здоровью, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции и защитили себя и своих близких, — отметила заммэра.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в период новогодних праздников вакцину от коронавируса поставили в несколько раз больше человек, чем в конце декабря 2020 года. Также мэр заявил, что с 13 января в городе начнётся вакцинация для работников научной отрасли, предприятий информтехнологий, гостиниц и туристических агентств.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19: «Спутник V» (от центра Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в лабораториях «Вектора»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.