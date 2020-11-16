Более 40 тысяч студентов-волонтёров помогают пациентам с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c58c2b2e-27f9-11eb-bf8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Десятки тысяч российских волонтёров помогают врачам в оказании помощи заразившимся коронавирусом. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В основном это учащиеся медицинских вузов, сообщил он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Более 40 тысяч студентов-медиков, волонтёров, в том числе младших курсов, уже сегодня принимают участие в оказании медицинской помощи, — цитирует Мурашко РИА Новости.

Глава Минздрава также отметил, что эпидемическая ситуация в целом по стране оценивается как напряжённая. За минувшую неделю количество выявляемых случаев оставалось «на достаточно высоком стабильном уровне». Помимо этого, пациентов в реанимациях российских больниц становится больше, подчеркнул министр.

По его словам, сейчас для пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, развёрнуты в общей сложности 263 тысячи больничных коек.

В России 16 ноября зафиксирован новый рекорд по числу заболевших за сутки. За прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. Коэффициент распространения COVID-19 в стране вторые сутки подряд сохраняется на уровне 1,07. Десятки тысяч российских волонтёров помогают врачам в оказании помощи заразившимся коронавирусом. В основном это учащиеся медицинских вузов, писал NEWS.ru.