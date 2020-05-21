Более 40 тысяч пациентов с COVID-19 вылечили в Москве

https://static.news.ru/photo/45e1a750-9b31-11ea-bfd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в столице выздоровели 3746 пациентов с коронавирусом. Общее число тех, кому удалось справиться с инфекцией достигло 40,6 тысячи человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

Накануне стало известно, что из столичных больниц были выписаны сразу около 5,5 тысячи выздоровевших пациентов. Нынешний показатель заметно ниже, но всё же входит в тройку самых высоких в Москве за все время пандемии.

В Москве всего выявлено 149,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 1,7 тысячи человек. В целом по России, согласно последним данным, зафиксировано 308,8 тысячи случаев заражения. Более 85,4 тысячи человек выздоровели, 2,9 тысячи умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве выздоровели две долгожительницы, заразившиеся COVID-19. Возраст каждой из женщин превышает 100 лет.