Более 40 тысяч пациентов с COVID-19 вылечили в Москве

За последние сутки в столице выздоровели 3746 пациентов с коронавирусом. Общее число тех, кому удалось справиться с инфекцией достигло 40,6 тысячи человек.
Об этом
Накануне стало известно, что из столичных больниц были выписаны сразу около 5,5 тысячи выздоровевших пациентов. Нынешний показатель заметно ниже, но всё же входит в тройку самых высоких в Москве за все время пандемии.
В Москве всего выявлено 149,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 1,7 тысячи человек. В целом по России, согласно последним данным, зафиксировано 308,8 тысячи случаев заражения. Более 85,4 тысячи человек выздоровели, 2,9 тысячи умерли.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве выздоровели две долгожительницы, заразившиеся COVID-19. Возраст каждой из женщин превышает 100 лет.
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