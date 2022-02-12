Более 40% россиян пожаловались на засилье политической пропаганды на радио

42% опрошенных россиян заявили, что в эфире радиостанций стало слишком много политической пропаганды, следует из исследования Аналитического центра НАФИ. Однако абсолютное большинство (80%) слушателей радио недовольны обилием рекламы. На пустую болтовню посетовали 64% слушателей.

О недостатке интересных передач сообщили почти половина (49%) всех радиослушателей. 45% отметили, что им портит настроение негативная информация в новостях. 35% недовольны неграмотным русским языком в речи ведущих.

Составители опроса отмечают, что именно перечисленные факторы являются наиболее вероятной причиной потери аудитории и снижения рейтингов.

Из опроса также стало известно, что наиболее активными слушателями радио являются пользователи стримингов. Так, 60% активных пользователей «Яндекс.Музыки», Apple Music или Spotify слушают радио часто или каждый день. И наоборот — те, кто не слушает радио, как правило, не пользуются и стриминговыми сервисами.

Также любопытно, что пандемия коронавируса в 2020 году не поменяла кардинально отношение россиян к радио — 80% людей во время самоизоляции слушали его с той же частотой, что и раньше.

В 2021 году политпропаганда стала главной причиной недовольства касаемо поправок в федеральный закон «Об образовании». Эксперты критиковали нововведения за их фокусировку на данном аспекте обучения, забывая при этом уделить внимание общему положению дел.