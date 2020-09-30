Более 40% россиян готовы пройти перепись через портал госуслуг

https://static.news.ru/photo/d7a95376-032e-11eb-b0d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 40% жителей России, принявших участие в опросе в соцсетях, заявили, что готовы воспользоваться порталом госуслуг, чтобы поучаствовать в переписи населения в 2021 году.

Об этом свидетельствуют данные опроса в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» среди 1600 пользователей соцсети, сообщает ТАСС.

Результаты исследования показали, что 77% граждан осведомлены о том, что в апреле 2021 года будет проводиться перепись, 69% из них в курсе, что поучаствовать в ней можно будет в том числе через портал госуслуг, и 42% от общего числа респондентов предпочли бы дистанционное участие.

При этом 39% опрошенных знают, что также поучаствовать в переписи можно будет через МФЦ, однако готовы воспользоваться таким способом лишь 10% россиян.

Исследование показало, что 65% жителей России считают перепись полезной, а 70% заявили, что согласны с утверждением, что участие в переписи влияет на их будущее.

Самую большую выборку в опросе составили люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Готовность представителей самых разных поколений заполнить переписной лист на портале госуслуг доказывает, что мы пошли правильным путём. Мы видим, что общество готово к использованию онлайн-форматов во взаимодействии с государством и институтами гражданского общества. Кроме того, опрос ещё раз показал, что онлайн-перепись — единственный способ достучаться до тех, кого мы потеряли бы при использовании традиционных методов — обходе жителей переписчиками, — прокомментировал результаты исследования глава Росстата Павел Малков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что перепись населения в России, намеченная на октябрь 2020 года, будет перенесена на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса.