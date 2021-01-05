Более 40% граждан РФ уверены в грядущем росте безработицы

https://static.news.ru/photo/2ceacf12-4f52-11eb-974c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение 2021 года в России вырастет число безработных граждан. В этом уверены 42% жителей страны, принявших участие в опросе, проведённое специалистами Фонда «Общественное мнение».

Кроме того, 32% респондентов считают, что ситуация на рынке труда в 2021 году не изменится. В свою очередь, 19% опрошенных заявили, что, по их мнению, в стране сократится число безработных.

Также участники исследования дали свои прогнозы относительно экономической ситуации в РФ. Из общего числа опрошенных 41% заметили, что никаких изменений не ожидают, 28% живут в предвкушении улучшений. К тому, что ситуация станет хуже, готовы 23% россиян, передаёт «Интерфакс».

Специалисты ФОМ провели опрос 8–20 декабря 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, опасаются того, что 2021 год будет хуже 2020-го, около 11% россиян, показало исследование, проведённое сервисом по поиску работы.

Кроме того, 7% опрошенных беспокоит образование их детей, 6% пугает возможное продление действия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, в сфере услуг и развлечений.