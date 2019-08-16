https://static.news.ru/photo/6400f7a8-c17b-11e9-ae55-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Власти Иркутской области решили снести более 4 тысяч домов, пострадавших во время наводнения. Об этом заявил губернатор региона Сергей Левченко.

Те дома, по результатам обследования которых необходим их снос или ремонт, сегодня цифры такие: полностью снесено потоком воды 1 тыс. 311 домов, под снос... 4 тыс. 191 дом, для ремонта — 3 тыс. 846 [домов], — цитирует его ТАСС .

Всего паводок подтопил более 10 тысяч жилых домов и более 17 тысяч нежилых строений. Больше всего пострадавших зданий — в Тулуне и Нижнеундинске. Губернатор напомнил, что в региона стартовала выдача сертификатов на приобретение нового жилья. По его словам, выдано уже 522 сертификата, ещё 2532 — на стадии оформления.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Из-за сильных ливней уровень воды в реках повысился, и они вышли из берегов. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести. ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за халатности чиновников.

Ранее News.ru писал, что часть иркутских школ не успевают открыть к учебному году после наводнения. Среди них учебные заведения в посёлке Евдокимовском, в селе Уйгат и в Тулуне. Эти учреждения определены под снос, школьники перераспределены в другие общеобразовательные школы.