Более 4,4 тысячи российских военных вылечились от COVID-19

Свыше 4,4 тысячи военнослужащих российской армии выздоровели пссле перенесённого коронавируса. Из них 78 — за последние сутки.
Кроме того, до 457 человек возросло количество выздоровевших среди гражданского персонала Вооружённых сил РФ,
В ведомстве добавили, что в последние несколько недель число выздоравливающих стабильно превышает показатель заболеваемости.
В России, согласно последним данным, выявлено 467,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 226,7 тысячи человек, 5,8 тысячи умерли.
Ранее NEWS.ru писал, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году меняется порядок набора абитуриентов в вузы Минобороны. Он будет проведён в регионах проживания абитуриентов. Представители вузов проведут отбор будущих студентов с помощью местных военкоматов.
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