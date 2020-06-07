Более 4,4 тысячи российских военных вылечились от COVID-19

https://static.news.ru/photo/eef747e4-a8e9-11ea-80cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше 4,4 тысячи военнослужащих российской армии выздоровели пссле перенесённого коронавируса. Из них 78 — за последние сутки.

Кроме того, до 457 человек возросло количество выздоровевших среди гражданского персонала Вооружённых сил РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны.

В ведомстве добавили, что в последние несколько недель число выздоравливающих стабильно превышает показатель заболеваемости.

В России, согласно последним данным, выявлено 467,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 226,7 тысячи человек, 5,8 тысячи умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году меняется порядок набора абитуриентов в вузы Минобороны. Он будет проведён в регионах проживания абитуриентов. Представители вузов проведут отбор будущих студентов с помощью местных военкоматов.