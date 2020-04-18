Более 340 человек с коронавирусом находятся в больнице в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/e3a36e2e-8137-11ea-b636-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время в клинике на территории столичной Коммунарки находятся 457 пациентов, у 341 из них диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 18 апреля на своей официальной странице в социальной сети сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко.

По словам доктора, в данный момент у 455 пациентов Коммунарки также диагностирована пневмония.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 42 человека, к аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены 23 пациента, — написал Проценко в Facebook.

Главврач подчеркнул, что за последние 24 часа в больницу поступило 37 пациентов, выписано 74 человека.

По последней информации в России зафиксировано 32 008 случаев коронавирусной инфекции. Выздороветь удалось 2590 пациентам. Жертвами COVID-19 стали 273 человека. В Москве — 18 105 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболевших стало больше на 1959. Выздоровели 1517 пациентов, 127 человек не смогли победить болезнь.

Как ранее писалNEWS.ru, средний возраст пациентов, погибших от коронавируса в ГКБ № 40 в Коммунарке, составляет 68,1 года. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.