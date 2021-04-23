Более 33 тысяч ветеранов в РФ и Прибалтике получат выплаты к 9 мая

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Свыше 33 тысяч участников Великой Отечественной войны, проживающих в России, Эстонии, Латвии и Литве, получат к Дню Победы ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на информацию Пенсионного фонда России (ПФР).

Выплаты по случаю праздничной даты 9 мая ветераны получат одновременно с пенсией. Как уточнили в ПФР, средства перечисляются на основании указа президента России от 2019 года «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».

По случаю 75-й годовщины Победы в 2020 году ветераны получили по 75 тысяч рублей. Труженикам тыла и бывшим взрослым узникам концлагерей выплатили по 50 тысяч рублей. Отмечалось, что единовременную выплату получили порядка миллиона граждан России.

Как сообщалось ранее, ветераны Великой Отечественной войны в Забайкалье должны будут пройти три теста на коронавирусную инфекцию для участия в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы. При этом медицинский контроль необходимо начать за 14 дней до праздника.