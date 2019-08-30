https://static.news.ru/photo/15089d4c-caed-11e9-826b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН

Более 300 тысяч москвичей смогли проверить своё здоровье в столичных парках. Это стало возможным благодаря проекту «Здоровая Москва».

Горожане проверили здоровье в комфортной обстановке и, что важно, в удобное время. Павильоны открыты каждый день и работают с раннего утра и до позднего вечера, — рассказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он отметил, что обследование здоровья не требует много времени, однако позволяет проверить все показатели на соответствие норме, передаёт « Москва 24 ».

Как ранее писал News.ru, больше всего павильоны «Здоровая Москва» посещают люди, которые редко ходят в поликлиники для диспансеризации. Это трудоспособные граждане, желающие проверить своё здоровье после работы.