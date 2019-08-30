Фото: Игорь Иванко/АГН

Более 300 тысяч москвичей смогли проверить своё здоровье в столичных парках. Это стало возможным благодаря проекту «Здоровая Москва».

Горожане проверили здоровье в комфортной обстановке и, что важно, в удобное время. Павильоны открыты каждый день и работают с раннего утра и до позднего вечера, — рассказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он отметил, что обследование здоровья не требует много времени, однако позволяет проверить все показатели на соответствие норме, передаёт «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, больше всего павильоны «Здоровая Москва» посещают люди, которые редко ходят в поликлиники для диспансеризации. Это трудоспособные граждане, желающие проверить своё здоровье после работы.

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