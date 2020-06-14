316 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за подозрения на COVID-19

Почти 316 тысяч человек в России находятся под наблюдением медиков из-за подозрения на заражение коронавирусом.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 316 тысяч человек, — сообщили в ведомстве.
По его данным, с начала пандемии в РФ провели более 14,8 млн тестов на коронавирус. За последние сутки — 306 тысяч исследований,
Ранее NEWS.ru писал о том, что по состоянию на 13 июня под наблюдением медицинских специалистов на территории России находятся примерно 322,5 тысячи человек из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией нового типа.
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