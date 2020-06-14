Общество

316 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за подозрения на COVID-19

10:36, 14 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти 316 тысяч человек в России находятся под наблюдением медиков из-за подозрения на заражение коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 316 тысяч человек, — сообщили в ведомстве.

По его данным, с начала пандемии в РФ провели более 14,8 млн тестов на коронавирус. За последние сутки — 306 тысяч исследований, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что по состоянию на 13 июня под наблюдением медицинских специалистов на территории России находятся примерно 322,5 тысячи человек из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией нового типа.

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