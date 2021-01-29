Более 300 человек вышли на протестную акцию в Иркутске

Акция в поддержку политика Алексея Навального собрала в Иркутске от 300 до 400 человек. Восемь из них к настоящему моменту уже задержаны.
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ОМОН перекрыл сквер имени Кирова, людей дальше не пускали. При этом около 100 человек добрались до Дома правительства, где стали водить хороводы. Акция проходит спокойно в окружении большого числа силовиков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 13 человек задержаны в Хабаровске за участие в несогласованной акции. Всего на улицы города 31 января вышли 58 человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД. Об ответственности за участие в подобных мероприятиях местная полиция предупреждала заранее.