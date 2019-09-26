https://static.news.ru/photo/023caeaa-e0ec-11e9-9c89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Более 30 рюкзаков и школьных портфелей оставили пассажиры наземного городского транспорта Москвы с начала учебного года. Об этом сообщили в Мосгортрансе.

Кроме того, среди забытых вещей можно обнаружить спортивные сумки, дипломат, банку с краской и детские игрушки. В общей сложности москвичи и гости столицы оставили в автобусах и троллейбусах 120 предметов. Их можно вернуть на складе забытых вещей. Он расположен по адресу: улица Преображенская, дом 5/7, передаёт « Москва 24 ».

Ранее, как писал News.ru, пассажиры забыли в московском метро и на МЦК перуанский барабан, бутафорский меч и кассовый аппарат.