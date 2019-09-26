Более 30 рюкзаков и школьных портфелей оставили пассажиры наземного городского транспорта Москвы с начала учебного года. Об этом сообщили в Мосгортрансе.
Кроме того, среди забытых вещей можно обнаружить спортивные сумки, дипломат, банку с краской и детские игрушки. В общей сложности москвичи и гости столицы оставили в автобусах и троллейбусах 120 предметов. Их можно вернуть на складе забытых вещей. Он расположен по адресу: улица Преображенская, дом 5/7, передаёт «
Ранее, как писал News.ru, пассажиры забыли в московском метро и на МЦК перуанский барабан, бутафорский меч и кассовый аппарат.