Более 3 тысяч гостей ночных клубов Москвы должны провериться на COVID-19

https://static.news.ru/photo/26c159e2-1db3-11eb-befc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 3,3 тысячи посетителей ночных заведений Москвы получили уведомления о потенциальном контакте с инфицированными коронавирусом. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По словам чиновника, всего за две недели было зарегистрировано 46 случаев, когда заражённые COVID-19 могли контактировать с гостями ночных клубов.

Порядка 3,3 тысячи посетителей получили СМС-уведомления, что им необходимо провериться на коронавирусную инфекцию, так как у них был возможный контакт с кем-то из заболевших, — цитирует ТАСС Немерюка.

Он добавил, что более 2 тысяч ночных заведений Москвы присоединились к системе «чекин». Кроме того, её стали использовать некоторые гостиницы и рестораны столицы. Глава департамента уточнил, что последние внедрили эту систему добровольно.

Ранее стало известно, что «Макдоналдс» в течение недели введёт в своих ресторанах в Москве систему регистрации посетителей, созданную властями столицы для ночных развлекательных заведений в целях борьбы с распространением коронавируса. Посетителям для регистрации необходимо будет отсканировать QR-код, подтвердить свой номер телефона, а затем отправить СМС-сообщение в указанном формате. В «Макдоналдсе» подчеркнули, что все данные, которые указываются во время регистрации, будут храниться на территории РФ в защищённом городском ЦОДе.

Система регистрации для входа в ночные заведения заработала в Москве 19 октября с 12:00. Посетители и сотрудники должны регистрировать номера телефонов по QR-кодам или по СМС в любое время суток, а не только ночью. За отказ использовать такую систему ночные клубы могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

По данным на утро 3 ноября, в Москве за минувшие сутки 5150 человек заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Это не рекордное значение по столице, однако число заболевших в городе выросло по сравнению с предыдущим днём. К утру 2 ноября суточный прирост составлял 4796 человек. Вместе с тем на данный момент сообщается о 3647 выздоровевших за последние 24 часа. Помимо этого, зафиксировано 63 летальных исхода. В общей сложности с начала пандемии коронавирусом заболели 439 355 москвичей. Из них 321 679 человек выздоровели, 6936 скончались, писал NEWS.ru.