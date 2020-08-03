Более 3,6 тысячи москвичей захотели сменить имя в 2020 году

За первые шесть месяцев 2020 года в Москве было зарегистрировано более 3,6 тыс. актовых записей по перемене имени.
Об этом
Согласно ФЗ №143 «Об актах гражданского состояния» имя включает в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество, — уточнили в пресс-службе.
В 2020 году 87% актовых записей представляли собой запрос об изменении фамилии, более 17% — имени. 16% обращений содержали запрос о смене отчества. При этом показатели по регистрации изменения имени в первом полугодии 2020 года остались на том же уровне, что и в аналогичный период в 2019 году.
Ранее NEWS.ru писал о том, что россиянам могут отказать в государственной регистрации рождения ребёнка или в изменении имени, если оно не соответствует традициями отечественной ономастики. Это происходит, когда имена состоят из какой-либо аббревиатуры.
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