Более 3,6 тысячи москвичей захотели сменить имя в 2020 году

https://static.news.ru/photo/d627457e-d61c-11ea-ac5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За первые шесть месяцев 2020 года в Москве было зарегистрировано более 3,6 тыс. актовых записей по перемене имени.

Об этом сообщает «Москва 24», ссылаясь на пресс-службу столичного Управления ЗАГС. По её данным, это на 65,4% меньше, чем в 2019 году.

Согласно ФЗ №143 «Об актах гражданского состояния» имя включает в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество, — уточнили в пресс-службе.

В 2020 году 87% актовых записей представляли собой запрос об изменении фамилии, более 17% — имени. 16% обращений содержали запрос о смене отчества. При этом показатели по регистрации изменения имени в первом полугодии 2020 года остались на том же уровне, что и в аналогичный период в 2019 году.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россиянам могут отказать в государственной регистрации рождения ребёнка или в изменении имени, если оно не соответствует традициями отечественной ономастики. Это происходит, когда имена состоят из какой-либо аббревиатуры.