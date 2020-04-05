Более 280 пациентов с коронавирусом находятся в Филатовской больнице

В городской клинической больнице № 15 имени Филатова в Москве коронавирус диагностирован у 282 человек.
Об этом сообщил главврач медучреждения Валерий Вечорко в своём Facebook. По его словам, всего в больнице находятся 1060 человек, 661 из них — с внебольничной пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии сейчас лежат 94 пациента, на искусственной вентиляции лёгких —28.
Он также подчеркнул, что за сутки в больницу поступило 215 новых пациентов, 41 был выписан.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в городской клинической больнице в Коммунарке на данный момент находятся 346 пациентов. При этом у 201 из них выявлен коронавирус.
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