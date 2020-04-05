Более 280 пациентов с коронавирусом находятся в Филатовской больнице

https://static.news.ru/photo/713a1540-770a-11ea-a695-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В городской клинической больнице № 15 имени Филатова в Москве коронавирус диагностирован у 282 человек.

Об этом сообщил главврач медучреждения Валерий Вечорко в своём Facebook. По его словам, всего в больнице находятся 1060 человек, 661 из них — с внебольничной пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии сейчас лежат 94 пациента, на искусственной вентиляции лёгких —28.

Он также подчеркнул, что за сутки в больницу поступило 215 новых пациентов, 41 был выписан.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в городской клинической больнице в Коммунарке на данный момент находятся 346 пациентов. При этом у 201 из них выявлен коронавирус.