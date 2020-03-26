https://static.news.ru/photo/4d196874-6f43-11ea-9f9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tajik Air/facebook.com

Авиакомпания «Таджик Эйр» специальным рейсом вывезла из Таджикистана 206 граждан РФ, которые не могли вернуться на родину из-за закрытия республикой международных авиарейсов в связи с пандемией коронавируса.

Специальный коммерческий рейс «Таджик Эйр» с 206 россиянами на борту вылетел из Душанбе в московский аэропорт Домодедово 25 марта. Также на родину вернулись около 200 граждан Таджикистана, в том числе 132 пассажира, которые ранее планировали отправиться рейсами российской авиакомпании «Utair», но были вынуждены остаться в аэропорту Внуково из-за приостановки авиасообщения, сообщает в Facebook посольство РФ в Душанбе.

Таджикистан из-за пандемии коронавируса с 20 марта приостановил международное авиасообщение со всеми странами. В стране, по официальным данным, не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что российские железные дороги временно прекратили курсирование поездов в сообщении с Таджикистаном и Киргизией из-за распространения COVID-19. Приостанавливается движение пассажирских поездов по маршрутам Бишкек — Москва, в том числе беспересадочного вагона Федеральной пассажирской компании (является «дочкой» РЖД), Оренбург — Санкт-Петербург, Бишкек — Новосибирск, Душанбе — Москва, Куляб — Москва и Худжанд — Москва.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.