Более 20 тысяч россиян заразились COVID за сутки

В России за минувшие сутки выявлено 20 182 случая заражения коронавирусом. За всё время пандемии в стране заболели 5 388 695 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа скончались 568 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв инфекции на сегодняшний день составляет 131 463.

Из больниц по выздоровлении выписаны 13 505 человек. Всего с начала пандемии вылечились 4 915 615 жителей страны. Под наблюдением врачей в настоящее время находятся 662 648 человек.

Столичные врачи зарегистрировали 92 смерти. Это максимум с начала пандемии. В городе выявлено 8598 новых случаев болезни. Выздороветь удалось ещё 4057 москвичам после прохождения лечения.

Ранее зампредседателя правительства Татьяна Голикова заявила, что в России резко выросла смертность от коронавируса. По её словам, число летальных исходов за последнюю неделю увеличилось на 21,3%. Прирост заболеваемости по стране составил 30%.

Вице-премьер подчеркнула, что заболеваемость коронавирусом приобрела взрывной характер, и призвала регионы ужесточать ограничения по примеру Москвы.