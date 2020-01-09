https://static.news.ru/photo/b9abd15c-3384-11ea-98ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели опрос, в ходе которого респонденты рассказали, хотят ли они продлить новогодние каникулы. Большинство из них ответили на этот вопрос положительно.

Результаты опроса стали известны в пятницу, 10 января.

В исследовании приняли участие 1500 человек. 76,3% из них сказали, что в настоящее время они были бы не против продлить выходные посленовогодние дни. Остальные сообщили, что уже устали отдыхать, передаёт сообщение от специалистов сервиса РИА Новости.

Также путешественники оценили свой отдых в праздники. Три четверти из них заявили, что отлично провели время. У остальных каникулы по тем или иным причинам не удались.

Как ранее писал NEWS.ru, человек за новогодние праздники успевает отвыкнуть от рабочего режима. После каникул приходится заново адаптировать к трудовому графику все системы организма — от нервной до пищеварительной. Данный процесс может длиться от двух дней до недели.

Об этом журналистам рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.