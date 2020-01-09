Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели опрос, в ходе которого респонденты рассказали, хотят ли они продлить новогодние каникулы. Большинство из них ответили на этот вопрос положительно.
Результаты опроса стали известны в пятницу, 10 января.
В исследовании приняли участие 1500 человек. 76,3% из них сказали, что в настоящее время они были бы не против продлить выходные посленовогодние дни. Остальные сообщили, что уже устали отдыхать,
Также путешественники оценили свой отдых в праздники. Три четверти из них заявили, что отлично провели время. У остальных каникулы по тем или иным причинам не удались.
Как ранее писал NEWS.ru, человек за новогодние праздники успевает отвыкнуть от рабочего режима. После каникул приходится заново адаптировать к трудовому графику все системы организма — от нервной до пищеварительной. Данный процесс может длиться от двух дней до недели.
Об этом журналистам рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.
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