Более 20% россиян мечтают погулять после окончания режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/7d33ca24-7e19-11ea-b285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob провели опрос, в результате которого выяснилось, чем мечтают заняться граждане России после окончания действия режима самоизоляции. Примерно 23% респондентов заявили о желании отправиться на прогулку.

За этот вариант женщины голосовали чаще мужчин: 26% против 19%. Кроме того, 10% опрошенных россиян после самоизоляции хотят отправиться в салон красоты. Об этом практически с одинаковой долей сообщили и мужчины (9%), и женщины (10%).

Также 7% поучаствовавших в опросе граждан РФ мечтают поехать на дачу, 5% задумываются об отпуске, 3% хотят пойти по магазинам и столько же — провести время в кафе, кинотеатрах, клубах или ресторанах.

Среди прочих вариантов россияне также называли походы в храм, визиты в гости, посещение театра и не только, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, эпидемия коронавируса не охладила любовь людей к круизам. В 2021 году отправиться в путешествие по «большой воде» намерено больше людей, чем плавали в 2019 году. Многие считают, что к тому времени пандемия закончится, а значит, можно будет «добрать» всё, что не успели в 2020-м.