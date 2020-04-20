Более 2 млн тестов на коронавирус проведено в России

Свыше 2 млн исследований на COVID-19 проведено в России. В том числе 103 тысячи тестов — за последние сутки.
Под медицинским наблюдением находятся в настоящее время 135 тысяч человек. Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая коронавирус,
В России на сегодняшний день зафиксировано около 43 тысяч случаев заражения COVID-19. Число выздоровевших пациентов составляет 3,3 тысячи человек, умерли — 363.
В мире насчитывается 2,3 млн инфицированных. Скончались более 164 тысяч человек, выздоровели — свыше 615 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что внештатный эпидемиолог России Николай Брико объяснил рост числа выявляемых заболевших с коронавирусом расширением тестирования. Он также отметил, что число летальных исходов по России не более 0,9%. Это гораздо ниже, чем в других странах.
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