Более 2 млн тестов на коронавирус проведено в России

https://static.news.ru/photo/81a3895a-82d8-11ea-9497-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свыше 2 млн исследований на COVID-19 проведено в России. В том числе 103 тысячи тестов — за последние сутки.

Под медицинским наблюдением находятся в настоящее время 135 тысяч человек. Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая коронавирус, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В России на сегодняшний день зафиксировано около 43 тысяч случаев заражения COVID-19. Число выздоровевших пациентов составляет 3,3 тысячи человек, умерли — 363.

В мире насчитывается 2,3 млн инфицированных. Скончались более 164 тысяч человек, выздоровели — свыше 615 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что внештатный эпидемиолог России Николай Брико объяснил рост числа выявляемых заболевших с коронавирусом расширением тестирования. Он также отметил, что число летальных исходов по России не более 0,9%. Это гораздо ниже, чем в других странах.