https://static.news.ru/photo/4ca995e2-2652-11ea-86bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В настоящее время на территории России 18 600 школ отказались от мобильных телефонов в классах. Об этом во вторник, 24 декабря, журналистам рассказала глава Минпросвещения страны Ольга Васильева.

Министр уверена: данное решение — правильное, так как телефоны не только отвлекают детей, но и вредят здоровью. Однако многие, как говорит Васильева, всё ещё продолжают говорить, что при запрете школьники начнут терять свои устройства. Кроме того, мобильные аппараты могут быть необходимы для связи с родителями.

Глава ведомства подчёркивает, что в отказавшихся от мобильников школах повысилась внимательность учеников, вербальная коммуникация и увеличился уровень двигательной активности, а тревожность, напротив, снизилась.

Телефоны не должны использоваться во время учебного процесса. Интересно другое: школа вправе сама принять решение без наших рекомендаций, будут там мобильные телефоны или нет, — приводит слова Васильевой «Газета.Ru».

Как ранее писал NEWS.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в закон не нужно вносить изменения, которые касаются ограничений на использование мобильных телефонов во время школьных уроков.

Во время пресс-конференции по итогам осенней сессии СФ председатель Совфеда отметила, что сначала нужно проверить, как в реальности работают эти рекомендации.