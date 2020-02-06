https://static.news.ru/photo/ce714aee-48e8-11ea-b221-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 1700 россиян ожидают вылета из Китая в РФ до 29 февраля. Из 11 российских авиакомпаний в настоящее время выполняют рейсы в Китай и обратно только «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». «Уральские авиалинии» планируют завершить программу полётов в КНР 7 февраля.

1765 пассажиров — граждан РФ, имеющих билеты с датой вылета с 6 по 29 февраля, ожидают вылета в Россию, — говорится в сообщении Минтранса.

Большинство из них (1135) — пассажиры авиакомпании «Сибирь», имеющие билеты на чартерные рейсы из Китая, они ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств, в связи с тем, что «Сибирь» прекратила полёты в КНР с 4 февраля.

Как писал NEWS.ru, первый самолёт Воздушно-космических сил с россиянами и гражданами других стран на борту, эвакуированными их китайского города Ухань, прибыл в аэропорт Тюмени 5 февраля. По докладу военных медиков, состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное. Среди эвакуированных заболевших коронавирусом нет.

В настоящее время количество заразившихся коронавирусом в мире составляет более 28 тыс. человек, более 500 умерли.