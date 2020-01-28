https://static.news.ru/photo/01988dfc-4190-11ea-af26-fa163e074e61_660.jpgФото: Pu Xiaoxu/Global Look Press
Около 169 человек с начала года вернулись в Россию по временному коридору на закрытом до 1 февраля международном пункте пропуска «Благовещенск — Хэйхэ (КНР)». Об этом сообщили в правительстве Амурской области. Там отметили, что признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено.
На текущий момент, по предварительным данным, въехало 169 человек. Из них 163 россиянина и шесть граждан КНР с видом на жительство в РФ, — цитирует РИА Новости руководителя Амурского управления Роспотребнадзора Ольгу Курганову.
Пункт пропуска закрыт из-за празднования китайского Нового года. Грузовые перевозки по нему возобновятся только 1 февраля. 27 января было решено вывезти всех находящихся в Хэйхэ туристов. Все прибывшие из Китая прошли тепловизионный контроль. В самой Амурской области введён режим повышенной готовности на случай распространения коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал, что к настоящему времени известно о 106 жертвах пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. В китайской провинции Хубэй только за 27 января ушли из жизни 24 заражённых человека. При этом выявлен 1291 новый случай заражения.