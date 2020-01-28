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Белоруссия оказалась страной, в которую россияне чаще всего отправлялись на поезде в 2019 году. Среди заграничных маршрутов белорусское направление выбирали 47,7% российских туристов.

Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Второй по популярности стала Украина. Туда в 2019 году куплено 18,3% железнодорожных билетов. Причём за год...