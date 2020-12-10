Более 150 тысяч россиян уже получили вакцину от коронавируса

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а сегодняшний день вакцину от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» получили более 150 тысяч жителей России. Об этом в четверг, 10 декабря, в разговоре с журналистами сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее он говорил, что, по его прогнозам, к концу 2020 года прививку от коронавируса сделают около 1,5 млн россиян. По словам Гинцбурга, на данный момент в рамках гражданского оборота вакцину уже получили свыше 150 тысяч жителей РФ.

Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира с использованием любого другого аналогичного препарата, — сообщил глава Центра имени Гамалеи в эфире телеканала «Россия-24».

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Эта сыворотка является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов.

Как писал NEWS.ru, предварительные данные по исследованию «Спутник V» свидетельствуют, что эффективность препарата после введения первого компонента составляет 69,3%, после второго — 96,2%.