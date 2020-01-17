Для обеспечения безопасности граждан во время крещенских купаний привлекут свыше 15,6 тыс. спасателей. Традиционные мероприятия начнутся 18 января и продлятся до 24 часов (по местному времени) 19 января.
В этом году будет оборудовано 3,9 тыс. мест, где желающие смогут безопасно окунуться в ледяную воду. Также спасатели планируют осуществлять патрулирование возможных незаявленных купелей, чтобы не допустить несчастных случаев.
Как
Ранее Роспотребнадзор перечислил противопоказания для купания в проруби в крещенскую ночь. По данным ведомства, купание может закончиться инсультом или инфарктом, если не соблюдать физиологические особенности организма, писал NEWS.ru.
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