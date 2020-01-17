https://static.news.ru/photo/c565c8e4-39c0-11ea-a1c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Для обеспечения безопасности граждан во время крещенских купаний привлекут свыше 15,6 тыс. спасателей. Традиционные мероприятия начнутся 18 января и продлятся до 24 часов (по местному времени) 19 января.

В этом году будет оборудовано 3,9 тыс. мест, где желающие смогут безопасно окунуться в ледяную воду. Также спасатели планируют осуществлять патрулирование возможных незаявленных купелей, чтобы не допустить несчастных случаев.

Как рассказали в МЧС России, спасатели будут дежурить совместно с сотрудниками полиции, медработниками, представителями местной администрации и волонтёрами.

Ранее Роспотребнадзор перечислил противопоказания для купания в проруби в крещенскую ночь. По данным ведомства, купание может закончиться инсультом или инфарктом, если не соблюдать физиологические особенности организма, писал NEWS.ru.