https://static.news.ru/photo/2c38e15a-26de-11ea-a7d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти 400 судов, детских садов, школ, вокзалов, торговых центров было проверено полицией и спасателями во вторник, 24 декабря. При этом эвакуировано было более 145 тысяч человек.

Информация о заложенных взрывных устройствах ни в одном из случаев не подтвердилась.

Всего с 28 ноября 2019 года число эвакуированных в Москве из-за «минирований» достигло 950 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, 24 декабря специалисты начали проверку двух столичных аэропортов после анонимных звонков об угрозе взрыва. Эвакуация на время проверки не производилась.