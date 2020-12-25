Более 14 тысяч доз «ЭпиВакКороны» поступят в регионы РФ до конца года

https://static.news.ru/photo/3e2e3606-46b5-11eb-b30a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Во все российские регионы до конца года поступит более 14 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом в ходе встречи с производителями вакцин от коронавируса заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В регионы поставлено более семи тысяч доз, ещё более 14 тысяч будет, соответственно, доставлено до конца года, а к февралю в медицинские организации, мы считаем, должно поступить, по заверению нашего производителя, свыше 50 тысяч доз, — цитирует РИА Новости главу кабмина.

Ранее Мишустин заявил, что на сегодняшний день во все регионы страны было отгружено уже 310 тысяч доз вакцины «Спутник V». По его словам, перед государством стоит задача масштабного наращивания объёмов производства вакцины, чтобы обеспечить ею все регионы страны.

Как писал NEWS.ru, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот было выпущено около 650 тысяч доз российской вакцины «Спутник V».

Вакцинация граждан старше 60 лет стартует в начале 2021 года. Гинцбург отметил, что до Нового года специалисты должны завершить исследования «Спутника V» на группах 60+. После 1 января 2021 года сыворотку можно использовать для вакцинирования граждан, достигших совершеннолетия, без дальнейшего возрастного ограничения. В настоящее время прививаться могут люди в возрасте от 18 до 60 лет.