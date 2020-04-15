Более 110 нарушителей самоизоляции привлекли к ответственности в Москве

https://static.news.ru/photo/03ee6dae-8148-11ea-9ec6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

На данный момент 111 человек в Москве привлечены к административной ответственности за нарушение введённого на фоне пандемии коронавируса режима самоизоляции. Данными сведениями с журналистами поделился начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

Он отметил, что среди нарушителей есть как москвичи, так и граждане из других регионов, проживающие в городе.

В период введения режима повышенной готовности за нарушение карантина оштрафованы 111 человек, это жители Москвы и другие граждане, проживающие на территории Москвы, — приводит ТАСС слова Данчикова.

Как ранее передавал NEWS.ru, 17 апреля пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила о новых делах, которые поступили в столичные суды. Восемь административных материалов было составлено в отношении граждан и шесть в отношении юридических лиц. Причиной стало нарушение режима самоизоляции.