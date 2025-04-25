Более 10 тысяч «Птицеловов» укрепят оборону в зоне спецоперации В зону СВО поставили свыше 10 тысяч детекторов дронов ПТ-01 «Птицелов»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Около 10 тысяч детекторов дронов ПТ-01 «Птицелов» поставили в зону проведения спецоперации, заявил в беседе с ТАСС генеральный директор компании «Элтех-Юг» Александр Камин. Изделия представлены в рамках выставки Securika Moscow 2025, которая проходит в российской столице с 23 по 25 апреля.

Детектор дронов ПТ-01 «Птицелов» уже поставлен российским военнослужащим. В настоящее время идет работа над запуском в серийное производство модернизированной второй версии изделия — ПТ-02, — подчеркнул Камин.

Он отметил, что детектор предназначен для выявления FPV-дронов ВСУ и коммерческих беспилотников-разведчиков. Диапазон сканирования детектора ПТ-02 составляет от 150 до 6200 МГц. Помимо всего прочего, «Птицелов» способен осуществлять перехват аналогового видео с FPV-дронов, добавил гендиректор.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые применили беспилотник А-22 «Лисица» в качестве бомбардировщика во время атак на Елабугу в Татарстане. Дрон сбросил 100-килограммовую авиабомбу ФАБ-100 на территорию промышленного предприятия, однако боеприпас не взорвался. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что российские вооруженные силы в ночь на 24 апреля провели масштабную ракетную атаку по военным объектам в Киеве. Речь идет об одном из крупнейших ударов с начала спецоперации. Было зафиксировано около 10 пусков баллистических ракет. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.