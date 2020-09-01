Более 1,5 млн учеников в Москве отправились в школы и колледжи 1 сентября

https://static.news.ru/photo/7155edc6-ec24-11ea-9baa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Более 1,5 млн школьников и студентов колледжей отправились на учёбу 1 сентября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как рассказала заместитель главы города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в Москве 1 сентября к работе приступили 537 школ. Первоклассниками в 2020 году стали примерно 113 тысяч детей. В детские сады пошли около 435 тысяч малышей. По словам Раковой, все столичные образовательные учреждения соблюдают меры предосторожности. В каждой школе проработан специальный график, по которому будет минимизирован контакт детей друг с другом.

В образовательных учреждениях за каждым классом закрепили свой кабинет. Это сделано, чтобы ученики из параллелей как можно реже пересекались. Разграничение не касается кабинетов со специальным оборудованием. Специальные правила установлены также для перемен, завтраков и обедов. Согласно установленным нормам, дети из младших классов приходят в школу первыми.

Перед началом учебного года было уделено особое внимание генеральной уборке в зданиях с использованием дезинфицирующих средств. Для обеззараживания воздуха в школах установили бактерицидные лампы закрытого типа, в помещениях есть дозаторы с антисептиком. Также во всех школах запаслись необходимым количеством масок. Каждому ребёнку в учебном заведении будут измерять температуру, передаёт телеканал «Москва 24».

В 2020 году линейки (в Москве проводятся только для первоклассников) состоятся в 75 субъектах России. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что школы смогут перейти на работу по удалёнке, если произойдёт локальное заражение.

Как ранее писал NEWS.ru, каждый работник сферы образования в Москве прошёл тестирование на выявление коронавирусной инфекции нового типа. У 24,1 тысячи работников образовательной сферы (13,3% от всех сотрудников) были выявлены антитела к COVID-19.