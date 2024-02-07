«Боль и дискомфорт»: названы продукты, делающие зубы крайне чувствительными Стоматолог Лосев: повышенную чувствительность зубов вызывают вино и цитрусовые

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Чаще всего причиной повышенной чувствительности зубов становится чрезмерное употребление вина, цитрусовых, а также фруктовых соков и кислых продуктов, рассказал NEWS.ru стоматолог Владимир Лосев. Он отметил, что неприятные ощущения иногда возникают после отбеливания или снятия отложений, но носят временный характер.

Если вы любите цитрусовые, фруктовые соки, кислые продукты, это может провоцировать деминерализацию. Любители вина тоже в зоне риска. Поэтому не стоит чистить зубы сразу после употребления всего вышеперечисленного, лучше выждать минут 30–40. Также есть смысл попробовать нейтрализовать кислые продукты чем-то молочным — это может быть стакан молока или кусочек сыра, — добавил Лосев.

Собеседник подчеркнул, что чувствительность зубов, или гиперестезия, никак не проявляется визуально: зубы могут казаться здоровыми. По его словам, признаками повышенной чувствительности является резкая реакция в виде дискомфорта или боли на холодную или горячую пищу, а также на сладкое или кислое.

Чувствительность зубов бывает временной и постоянной. Временная повышенная чувствительность зубов обычно появляется после проведения ряда стоматологических процедур, например отбеливания, снятия отложений и чистки. В этом случае волноваться не стоит, поскольку такая чувствительность через несколько дней проходит, — подытожил Лосев.

Ранее стоматолог-терапевт Юлия Новикова рассказала, что обострение зубной боли в зимний период зачастую связано со снижением иммунитета. По словам врача, зубы начинают интенсивно болеть на фоне развития других заболеваний.