Боксер рассказал об ожиданиях от работы министра Дегтярева Боксер Лебедев: Дегтяреву предстоит много работы по улучшению спортивной сферы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый министр спорта России Михаил Дегтярев вызывает доверие у атлетов из-за того, что в прошлом он занимался фехтованием и понимает важность тренировок и сборов, заявил в беседе с «360» боксер Денис Лебедев. Во время участия в ПМЭФ-2024 он уточнил, что главе ведомства предстоит много работы, чтобы улучшить ситуацию в спортивной сфере.

Он выглядит спортивно, это о многом говорит. Сам занимался фехтованием, сам носил эту рубашку, знает, что такое сборы и тренировки, — это говорит о том, что все должно стать еще лучше, чем было, а по делам потом посмотрим, — добавил Лебедев.

Боксер допустил, что может поработать с Дегтяревым, если ему доверят сферу детского спорта. Он предложил министру обратить внимание на развитие самбо, бокса, дзюдо и хоккея. Спортсмен также предположил, что осенью этого года Всемирные игры дружбы станут альтернативой Олимпиаде в будущем, так как Москва приглашает на состязания всех желающих.

Дегтярев ранее пообещал заняться социализацией и реабилитацией участников СВО, а также развитием физической культуры в новых регионах. Министр спорта намерен привести к должному уровню учебные корпуса, спортивные объекты и общежития профильных вузов и училищ.