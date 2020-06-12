Один из хирургов центра Бакулева умер из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/b3da990a-ac94-11ea-86b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Центр имени Бакулева/facebook.com

Из-за коронавирусной инфекции скончался один из хирургов Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева. Это произошло несколько дней назад, сообщил президент центра, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

До этого знаменитый врач — кардио-хирург уже говорил о том, что в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева подтвердились случаи заражения COVID-19. При этом один из корпусов был отдан для лечения пациентов с коронавирусом.



Под эту пандемию у нас комплекс, который был построен во времена Александра Николаевича Бакулева, был взят. Там 125 коек, там работают наши сотрудники, несколько человек заразилось, один наш очень большой хирург умер несколько дней назад, — приводит слова Бокерии РИА Новости.

Он отметил, что «все те жестокости», которые принесла пандемия, отразились на центре.

Как писал NEWS.ru, ранее Бокерия заявил, что коронавирусная инфекция перестанет быть угрозой для россиян в конце августа.