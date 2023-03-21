Бойцы «Вагнера» указали на главные цели под Артемовском РИА Новости: в «Вагнере» назвали укрепрайоны ВСУ приоритетными целями под Артемовском

Фото: Министерство обороны РФ

Пехота, техника и укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются главными целями артиллеристов «Вагнера» при наступлении на Артёмовском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости боец группы из расчета гаубицы Д-30. По его словам, артиллеристы работают много, но могут еще интенсивнее.

Основная задача у нашей артиллерии — подавление пехоты противника, техники, укрепрайонов и блиндажей. Противник огрызается, но мы подавляем цели и подавляем противника, — сказал боец.

По его мнению, гаубица Д-30, расчеты которых работают на Артемовском направлении, в артиллерии считаются «снайперской винтовкой». Сейчас ее активно применяют для поддержки наступления российской пехоты.

Ранее в Американском институте изучения войны (ISW) заявили, что российские силы достигли дополнительных успехов на юго-западе и севере Артемовска, а также на северо-западе города между Богдановкой и Хромовым. По данным экспертов, российские войска также увеличивают темп операций к северу от Авдеевки и пытаются создать условия для окружения города.