Бойцы «Альфы» штурмовали монастырь опального схимонаха Сергия

https://static.news.ru/photo/00532b6e-55c6-11eb-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Среднеуральский Женский Монастырь/vk.com

Бойцы спецподразделения Федеральной службы безопасности «Альфа» участвовали в штурме Среднеуральского женского монастыря бывшего и задержании схиигумена Сергия (Романова) в ночь на 29 декабря.

Также в операции приняли участие сотрудники ОМОНа, СОБРа Свердловской области и следователи из разных городов. Руководил группой следователь по особо важным делам СК России Александр Стальмахович, передаёт URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Издание уточняет, что после операции и допроса опального схимонаха вывезли в Москву спецбортом. Допрос продолжался всю ночь, однако отец Сергий не дал никаких показаний.

Ранее стало известно, что бывший схимонах Сергий, находящийся в московском СИЗО-7, 5 января объявил сухую голодовку. С момента задержания в конце декабря 2020 года он похудел на 7 кг. Об этом рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. По её словам, состояние здоровья экс-схимонаха каждый день проверяют врачи.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего схиигумена Сергия. Под стражей он пробудет до 28 февраля 2021 года. Его обвиняют по трём статьям: самоуправство (330 УК), склонение к самоубийству (пункты «в», «д» части 3 статьи 110.1 УК) и воспрепятствование богослужению (часть 3 статьи 148 УК). Виновным он себя не признаёт.

Он был задержан 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре. Верующие попытались помешать силовикам, в результате чего три монахини получили лёгкие травмы. Им была оказана медпомощь амбулаторно.

Основанием для задержания Сергия послужило видео, размещённое на YouTube, в котором он призывает «умереть за Россию», писал NEWS.ru.