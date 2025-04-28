Действия бойцов из Северной Кореи, которые участвовали в контрнаступлении в Курской области, отличались некоторым фатализмом, говорится в Telegram-канале батальона «Восток». Солдаты ВС РФ отметили, что иностранные военные отличались методичностью в ходе боев.

Едва захлебывалась одна волна — начиналась вторая с той же методичностью и отчасти фатализмом. Чем нужно мотивировать мужчин, чтобы они так себя вели перед лицом вероятной смерти?удивились российские бойцы.

Военнослужащие ВС РФ отметили, что корейцы двигались вперед до тех пор, «пока не заканчивался завод». Бойцы указали, что у иностранных солдат не было проблем с исполнительностью, и никто из них не бежал с поля боя, столкнувшись с реальным положением дел на фронте.

Ранее появились кадры подготовки солдат из КНДР, участвовавших в боях за Курскую область. В Минобороны представили ролик, где бойцы с оружием в руках бегали по учебному полигону, выполняли задания командира, а также пели песни на родном языке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва при необходимости поможет КНДР в соответствии с договором, заключенным между двумя странами. Представитель Кремля отметил, что участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно действует соглашение.