Бойцов ВС России поразил фатализм военных из КНДР Батальон «Восток» сообщил о фатализме военных из КНДР во время боев под Курском

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Действия бойцов из Северной Кореи, которые участвовали в контрнаступлении в Курской области, отличались некоторым фатализмом, говорится в Telegram-канале батальона «Восток». Солдаты ВС РФ отметили, что иностранные военные отличались методичностью в ходе боев.

Едва захлебывалась одна волна — начиналась вторая с той же методичностью и отчасти фатализмом. Чем нужно мотивировать мужчин, чтобы они так себя вели перед лицом вероятной смерти? — удивились российские бойцы.

Военнослужащие ВС РФ отметили, что корейцы двигались вперед до тех пор, «пока не заканчивался завод». Бойцы указали, что у иностранных солдат не было проблем с исполнительностью, и никто из них не бежал с поля боя, столкнувшись с реальным положением дел на фронте.

Ранее появились кадры подготовки солдат из КНДР, участвовавших в боях за Курскую область. В Минобороны представили ролик, где бойцы с оружием в руках бегали по учебному полигону, выполняли задания командира, а также пели песни на родном языке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва при необходимости поможет КНДР в соответствии с договором, заключенным между двумя странами. Представитель Кремля отметил, что участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно действует соглашение.