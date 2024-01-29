Бойцам украинского «Беркута» предъявили новые обвинения ГБР Украины обвинило командиров «Беркута» в попытке уничтожения оружия

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило новые обвинения бывшим командирам подразделения милиции специального назначения «Беркут», принимавшего участие в подавлении протестов на площади Независимости в Киеве в 2013 году, сообщили в пресс-службе ГБР. По версии следствия, командиры пытались уничтожить оружие, которым пользовались их подчиненные.

Представители бюро подчеркивают, что бойцы «Беркута» использовали огнестрельное оружие «для убийства участников революции достоинства». По данным следствия, всего было убито 48 человек, еще 90 человек получили ранения. Командиры «Беркута» же попытались уничтожить оружие, выкинув его в реку Вита. В документах ГБР Украины указывается, что речь идет о 24 автоматах АКМС, снайперской винтовке Драгунова, трех ружьях «Форт-500» и «Форт-12».

В октябре 2023 года Святошинский районный суд Киева вынес приговоры бывшим сотрудникам «Беркута», обвинявшимся в расстреле участников Евромайдана. Фигурантами дела стали пять человек, трое из них были переданы республикам Донбасса в рамках обмена военнопленными. Отмечается, что одного из бойцов спецотряда милиции приговорили к пожизненному заключению.