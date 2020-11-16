Бойца ММА Яндиева отправили в ИВС

https://static.news.ru/photo/ac20ddb6-2794-11eb-b5f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: nstagram.com/adam_yandiev_boroda

Избивший бойца ММА Сергея Харитонова участник боёв смешанного стиля Адам Яндиев отправлен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения.

Ранее стало известно, что боец был доставлен в отделение полиции только для дачи показаний. По словам источника в правоохранительных органах, дело Яндиева переквалифицировано на более тяжкую статью, передаёт ТАСС.

Дело переквалифицировано на более тяжкую статью, он задержан как подозреваемый и отправлен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения, — сообщил инсайдер.

Драка между спортсменами произошла 13 ноября в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов». Ветеран UFC и М-1 из Ингушетии Адам Яндиев набросился с кулаками на тяжеловеса Сергея Харитонова и сломал ему нос.

В эксклюзивном интервью Сергей Харитонов рассказал NEWS.ru о самочувствии и предшествующих инциденту событиях.